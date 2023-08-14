Alman hükümet uçağı sık sık arızalanıyor: Bakan yolda kaldı

Resmi bir ziyaret için Avusturalya’ya gitmek üzere Almanya’nın başkenti Berlin’den yola çıkan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un uçağı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de yakıt ikmali yaptıktan sonra tekrar havalandı. Ama uçak, bir arıza üzerine aldığı yakıtın büyük kısmını havada boşaltarak Abu Dabi’ye zorunlu iniş yaptı.

Alman hükümetinin uçakları sık sık arızalanmakla gündemde.

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DW Türkçe’nin haberine göre Baerbock’la birlikte gazeteci ve bilim insanlarının yer aldığı heyetin bulunduğu Airbus üretimi hükümet uçağı, Avustralya’ya gidişi sırasında planlandığı üzere Abu Dabi’ye inerek yakıt depoladı. Orada 14 saatlik Avustralya uçuşu için depo dolduruldu. Daha sonra havalanan uçağın kanat bölümündeki bir arıza yüzünden planlanan yüksekliğe ve hıza ulaşamadığı tespit edildi.

Bunun üzerine BAE üzerinde ve Körfez bölgesinde tur atan uçak aldığı yakıtın 80 tonunu havaya püskürterek boşalttı. Sonrasında uçağın Abu Dabi havalimanına indiği bildirildi.

Bakan ve beraberindeki heyetin, Avustralya’daki temasların ardından Yeni Zelanda ve Fiji Adalar’ı ile devam etmesi planlanıyordu. Hükümet uçağındaki arızanın bu plana nasıl etki edeceği henüz açıklanmadı.

Hükümet uçakları sık sık arızalanıyor

Mayısta da yine Baerbock’un Katar’ın başkenti Doha’dan Almanya’ya dönüşü sırasında Alman hava kuvvetlerine bağlı Airbus üretimi uçak arızalanmıştı. Bakan ve beraberindeki heyet 20 saat gecikmeli yola çıkabilmişti.

Geçen yıllarda da Alman hükümetinin filosunda yer alan uçakların sık sık arızalandıkları dikkat çekmişti. Bakan Baerbock’un Abu Dabi’ye zorunlu inen 23 yaşındaki uçağın daha önce senelerce Almanya havayolu Lutfhansa’ya ait olduğu, ikinci el hükümet uçağının satın alındıktan sonra önce Alman Ordusu tarafından kullanıldığı bildirildi.

Almanya’nın ilk başbakanı Konrad Adenauer’in adını taşıyan aynı uçak, Kasım 2018’de de dönemin başbakanı Angela Merkel’in Arjantin’deki G-20 zirvesine gidişi sırasında yine arıza yüzünden zorunlu inmişti. O zaman da Merkel, uzun süre bekledikten sonra tarifeli uçakla G-20 zirvesine katılmak üzere Arjantin’e uçmuştu.