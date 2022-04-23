Uçağını kasıtlı olarak düşüren Youtuber bir daha uçak uçuramayacak

ABD Federal Havacılık İdaresi bir Youtuber’ın, videosunu kullanmak için kasıtlı olarak uçak kazası yaptığını bildirdi.

Fotoğraf: Youtube

Trevor Jacob isimli Youtuber’ın 134 bin üyeli kanalından geçen yıl aralık ayında paylaştığı uçak kazası videosu 2 milyondan fazla izlendi.

Olimpik snowboard sporcusu 14 Kasım 2021’de Jacob ormanlık alana uçağı düşmesinin ardından, Federal Havacılık İdaresi tarafından hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Kurum tarafından Jacob’a gönderilen yazıda, kayıt alması için birden fazla kameranın uçuş öncesinde uçağın dışına yerleştirildiği belirtildi.

Videoda Jacob’ın, motorun arıza yaptığını söylediği ancak uçaktan paraşüt takıp atlamadan önce motoru yeniden çalıştırmayı denemediği ya da iniş yapmak için bir yer aramadığı, ayrıca trafik kontrol merkeziyle iletişime geçmeye çalışmadığı bildirildi.

Jacob’ın başkasının hayatını ya da malını tehlikeye sokacak şekilde ihmalkar davrandığı belirtilerek özel pilotluk lisansı iptal edildi. Lisansı iade etmesi gereken Jacob’a etmediği her gün için 1644 dolar para cezası uygulanacağı belirtildi.