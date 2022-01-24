Uçağın ‘iniş takımında’ yolculuk ederek Amsterdam’a gitti

Hollanda Polisi, Güney Afrika’dan gelip başkent Amsterdam’daki Schiphol Havalimanı’na inen bir kargo uçağının iniş takımlarında bir yolcu bulduklarını açıkladı.

Fotoğraf: www.rnz.co.nz

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinden Amsterdam’a uçmanın 11 saat sürdüğü, uçağın, Kenya’nın başkenti Nairobi’ye uğradığı ve tekrar havalandığı bilgisi paylaşılırken bu kişinin yolculuğu ‘sağ salim tamamlaması’ Hollandalı yetkilileri şaşırttı.

Uzmanlar, yüksek irtifada soğuk ve düşük oksijen oranı nedeniyle bu şekilde yapılan yolculuklarda hayata tutunmanın zor olduğunun altını çizdi.

Polisin açıklamasına göre erkek yolcunun hangi ülkenin vatandaşı olduğu ve yaşı gibi ayrıntılar henüz netleşmedi.

Polis sözcüsü Joanna Helmonds, “Uçağın iniş takımında bulduğumuz adamı kontrol amaçlı hastaneye kaldırdık. Hayatta kalabilmiş olmasını sıradışı bir olay olarak nitelendiriyoruz” dedi.

İtalyan kargo havayolu şirketi Cargolux, uçağın onlara ait olduğunu teyit ederken, adamın hastaneye kaldırılırken yöneltilen sorulara yanıt verebildiği belirtildi.