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Yaramazlara biraz batar!

Üç yıla yakın süredir cezaevinde tutulan Suudi prenses ve kızı serbest bırakıldı

Suudi Arabistan’da, üç yıla yakın süredir cezaevinde tutulan Prenses Besma bint Suud ve kızı serbest bırakıldı.

57 yaşındaki prenses, Mart 2019’da tedavi olmak için İsviçre’ye gitmek üzereyken tutuklanmıştı. Rahatsızlığının ne olduğu, ne tedavisi için İsviçre’ye gitmek istediği bilinmeyen Besma bint Suud ve kızı Suhud’un neden tutuklandığı ve bu kadar zamandır cezaevinde tutulduğu açıklanmamıştı. Anne-kız herhangi bir suçla suçlanmamıştı.


Tutuklanma nedeninin prensesin anayasa reformu çağrısı ve insan hakları konusundaki tavrı olabileceği belirtilmişti. Ailesi, 2020’de Birleşmiş Milletler’e mektup yazarak destek istemişti. Ev hapsinde tutulan eski veliaht Prens Muhammed bin Nayif’e yakınlığı nedeniyle cezaevinde tutulduğunu savunanlar da olmuştu.

Prenses Besma, geçen yıl nisan ayında Suudi Arabistan Kralı Selman’dan ve veliaht Prens Muhammed Bin Selman’dan serbest bırakılmasını rica etti. Yanlış bir şey yapmadığını, sağlığının iyi olmadığını bildirdi.

Ülkede insan hakları için mücadele eden ALQST, Twitter’dan prensesin ve kızının serbest bırakıldığını duyurdu. Başkent Riyad’ın yakınlarındaki El Ha’ir Cezaevi’nde tutulduğu sürede gerekli tedavi ve tıbbi destekten mahrum bırakıldığını açıkladı. Açıklamada, “Tutuklandığı günden bugüne hiçbir suçlama olmadı” ifadeleri kullanıldı.

Prenses Besma, 1953-1964’te tahtta olan Kral Suud bin Abdülaziz’in en küçük kızı.

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