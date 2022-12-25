Üç yıl sonra ‘Yeniden Çiçek Pasajı’ coşkusu

Üç yıl aradan sonra ‘Yeniden Çiçek Pasajı’ buluşması düzenlendi.
İstanbul’un simge mekânlarından Çiçek Pasajı’nda ‘Yaşasın Beyoğlu’ mottosuyla düzenlenen etkinlikte yeni nesil şeflerin özgün menüleri eşliğinde, Gripin’in şarkıları ve Güntaç Özdemir’in sahne performansıyla keyifli bir gece geçirildi.
Etkinliğe , yaklaşık 550 kişi katıldı.
Buluşmaya özel bir menü oluşturan 3’üncü nesil şefler -Çiçek Pasajı’nın geleneksel tatlarının yanısıra- kendi imzalarını taşıyan yaratıcı reçeteleri gece boyunca gastronomi tutkunlarının beğenisine sundu. Şef Mustafa Otar, Tayfun Gökşin, Murat Deniz Temel, yeniden yorumladıkları mezeleri Çiçek Pasajı ve Beyoğlu Balık Pazarı esnafından aldığı malzemelerle hazırladı.