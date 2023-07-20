Üç yaşındaki oğlunu öldürsün diye ‘kiralık katil’ tutmuş

ABD’nin Florida eyaletinde, üç yaşındaki oğlunu öldürmesi için ‘kiralık katil’ tutan anne gözaltına alındı.

Fotoğraf: NBC Miami

New York Post‘un haberine göre 18 yaşındaki Jazmin Paez isimli anne, cinayete azmettirmekle suçlanıyor.

Tetikçi tutmak isteyenleri tespit edip yakalamak için kurulan ‘sahte kiralık katil sitesi’ne başvuran anne, üç yaşındaki oğlunu öldürmesi için sitenin sahibiyle iletişime geçti.

Mahkeme belgelerine göre anne, sahte internet sitesinde üç yaşındaki oğlunun resimlerini ve söz konusu cinayet sırasında bulunacağı adresi paylaştı, cinayetin belli bir tarihe kadar işenmesini istedi.

Site sahibinin durumu polise iletmesi üzerine kiralık katil rolü yaparak görüşme başlatan dedektifler, annenin, oğlunun öldürülmesi için 3 bin dolar ödemeyi kabul ettiğini aktardı.

Gözaltına alınan anne Miami-Dade hapishanesine gönderilirken çocuk korumaya alındı.