Üç yaşındaki çocuğu öldüren adamın cezasını istinaf hukuka uygun buldu

Kayseri’de birlikte yaşadığı kadının üç yaşındaki oğlunu öldürünce ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan Harun Sezer’in cezası istinaf mahkemesi tarafından hukuka uygun bulundu.

38 yaşındaki Sezer, Alperen Ekinci’yi 15 Haziran 2020’de yumruk ve tekme darbeleriyle öldürmüştü. Tutuklanan Sezer’e indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmiş, Ekinci’nin annesi Emel Öner ise beraat etmişti.

Hem çocuğun öz babası hem de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, cezaları istinafa taşımış, anneye de ceza verilmesi istenmişti.

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararının usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek oybirliğiyle istinaf talebini reddetti.

İtirazlar için Yargıtay yolu açık.