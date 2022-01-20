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Yaramazlara biraz batar!

Üç ilde, yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştıran 15 şüpheli yakalandı

Kırklareli merkezli üç ilde, yabancı uyruklu kadınları mekanlarda zorla çalıştırdığı gerekçesiyle 15 kişi gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre emniyet ekipleri Kırklareli, İstanbul ve Tekirdağ’da yabancı uyruklu kadınların evlerde zorla tutulup bazı mekanlarda çalıştırıldığı bilgisine ulaştı.


Ekipler üç ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 15 şüpheliyi yakaladı. 13 kadın ise gözetim altına alındı.

Şüphelilerin ev, araç ve işyerlerinde yapılan aramalarda tabanca fişeği, bıçak, bilezik, kadınların elde ettiği gelirlerin yazıldığı not defteri, 13 cinsel içerikli obje, 40 gram uyuşturucu, pasaportlar ve 275 litre kaçak içki ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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