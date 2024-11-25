Yurt genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor. 23 ilde okullar tatil.
TRT Haber‘in aktardığına göre okulların tatil olduğu iller şöyle:
- Nevşehir
- Kayseri
- Niğde
- Yozgat
- Gümüşhane
- Bayburt
- Bolu
- Çankırı
- Tokat
- Sivas
- Erzincan
- Kahramanmaraş
- Kırşehir
- Kastamonu
- Karaman
- Malatya
- Aksaray
- Düzce
- Samsun
- Sinop
- Ordu
- Giresun
- Tunceli
Okulların tatil olduğu ilçeler şunlar:
- Sakarya: Akyazı
- Adana: Tufanbeyli ve Pozantı
- Elazığ: Karakoçan
- Bingöl: Adaklı, Kiğı, Yayladere ve Yedisu
- Karabük: Eflani
- Trabzon: Düzköy, Tonya ve Araklı
- Rize: İkizdere
- Artvin: Yusufeli
Taşımalı eğitime ara verilen yerlerse şu şekilde:
- Trabzon’un Yomra, Araklı, Şalpazarı, Çaykara ilçeleri
- Konya’nın Meram ve Selçuklu ilçeleri
Yurtta üç gün kar yağışı hakim
Karadeniz’in kıyı kesimleri hariç yurt genelinde gelecek hafta kar yağışı hakim olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik, yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerindeki yağışların üç gün boyunca etkili olacağını belirtti.
Perşembe yağışlı hava yurdu terk edecek.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceğini söyleyen Çelik şöyle konuştu:
“Yarın Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yağış var.
Salı, İç Anadolu’nun doğusunda, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve doğusuyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yağış görülecek.
Çarşambaysa Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu’nun doğusunda yağışlar aralıklarla devam edecek.”
Çelik, yağışların Karadeniz’in kıyı kesimleri haricinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceğini bildirdi.