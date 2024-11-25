11 ile 'turuncu', 13 ile 'sarı' kodlu kar ve sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 11 ile ‘turuncu’, 13 ileyse ‘sarı’ kodlu kar ve sağanak yağış uyarısı yaptı.

Bayburt-Gümüşhane karayolunda kar. Fotoğraf: AA

MGM’nin ‘turuncu’ kodla uyardığı iller şöyle:

Antalya

Mersin

Adana

Kahramanmaraş

Tokat

Ordu

Giresun

Gümüşhane

Trabzon

Bayburt

Rize

MGM yurdun genelinde kar ve sağanak yağış bekliyor. Fotoğraf: MGM

‘Sarı’ kodlu uyarı verilen illerse şöyle:

Hatay

Osmaniye

Samsun

Artvin

Erzurum

Kars

Muş

Ağrı

Bitlis

Van

Siirt

Şırnak

Hakkari

Yağışların Erzurum, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Kars ve Ağrı’nın batı, Van’ın güney ve Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Genellikle kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar (1400 metre rakım üzeri), Siirt ve Şırnak’ın batısında kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipiyle sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Ankara’da kar. Fotoğraf: AA

Meteoroloji renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.

MGM’nin yağış şiddeti sınıflandırması şöyle: