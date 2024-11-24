Anadolu Otoyolu'nda kar engeli

Bolu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu’nda Ankara istikametindeki Abant Kavşağı’ndan itibaren kapanan ulaşım normale döndü.

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Dünden bu yana bölgede devam eden kar yağışı otoyoldaki ulaşımı da olumsuz etkiledi.

Otoyolun Ankara yönünde yoğun kar yağışı, kayan araçlar ve hasarlı trafik kazaları nedeniyle Abant Kavşağı’ndan itibaren ulaşım durdu.

Yağışın hafiflemesi ve kaza yapan araçların çekilmesiyle bölgedeki ulaşım normale döndü. Otoyolun her iki yönünü kullanan sürücüler, yağış ve sis nedeniyle trafikte dikkatli seyrediyor.

Öte yandan otoyolun Kocaeli kesiminde otomobille cipin çarpıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı.

S.Ö. yönetimindeki 54 AHD 194 plakalı otomobille E.K’nin kullandığı 41 APH 557 plakalı cip, otoyolun İstanbul istikameti Çınarlı mevkisinde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü S.Ö. ile diğer araçtaki R.K, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde bir süre aksayan ulaşım, temizlik çalışması ve araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Otoyolun İstanbul istikametini kullanan sürücüler, yoğun yağış ve sis nedeniyle trafikte dikkatli seyrediyor.