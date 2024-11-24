20 ile turuncu, 29 ile sarı kodlu sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 20 ile ‘turuncu’, 29 ileyse ‘sarı’ kodla sağanak ve kar yağışı uyarısı yaptı.

Fotoğraf: AA

MGM’nin ‘turuncu’ kodla uyardığı iller şöyle:

Adana

Antalya

Bolu

Erzincan

Giresun

Gümüşhane

Mersin

Kastamonu

Kahramanmaraş

Ordu

Rize

Sivas

Tokat

Bayburt

Bartın

Karabük

Düzce

Tunceli

Trabzon

Zonguldak

Fotoğraflar: MGM

Ayrıca ‘sarı’ kodlu uyarılan iller de şöyle:

Adıyaman

Amasya

Bingöl

Burdur

Çorum

Diyarbakır

Elazığ

Gaziantep

Hatay

Isparta

Kayseri

Konya

Malatya

Mardin

Muğla

Nevşehir

Niğde

Sakarya

Samsun

Siirt

Sinop

Şanlıurfa

Yozgat

Aksaray

Karaman

Batman

Şırnak

Kilis

Osmaniye

Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların sabah saatlerinden sonra Kahramanmaraş’ın kuzeyiyle yüksek kesimleri başta olmak üzere, akşam ve gece saatlerinden itibaren Malatya ve Elazığ’da kuvvetli, Erzincan, Tunceli çevrelerinde yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Tokat ile Ordu’nun 600 m üzeri yükseklerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Ordu‘nun kıyı kesimleriyle düşük rakımdaki ilçelerindeyse şiddetli sağanak yağış bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Meteoroloji renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.

MGM’nin yağış şiddeti sınıflandırması şöyle: