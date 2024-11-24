20 ile turuncu, 29 ile sarı kodlu sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 20 ile ‘turuncu’, 29 ileyse ‘sarı’ kodla sağanak ve kar yağışı uyarısı yaptı.
MGM’nin ‘turuncu’ kodla uyardığı iller şöyle:
- Adana
- Antalya
- Bolu
- Erzincan
- Giresun
- Gümüşhane
- Mersin
- Kastamonu
- Kahramanmaraş
- Ordu
- Rize
- Sivas
- Tokat
- Bayburt
- Bartın
- Karabük
- Düzce
- Tunceli
- Trabzon
- Zonguldak
Ayrıca ‘sarı’ kodlu uyarılan iller de şöyle:
- Adıyaman
- Amasya
- Bingöl
- Burdur
- Çorum
- Diyarbakır
- Elazığ
- Gaziantep
- Hatay
- Isparta
- Kayseri
- Konya
- Malatya
- Mardin
- Muğla
- Nevşehir
- Niğde
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Şanlıurfa
- Yozgat
- Aksaray
- Karaman
- Batman
- Şırnak
- Kilis
- Osmaniye
Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların sabah saatlerinden sonra Kahramanmaraş’ın kuzeyiyle yüksek kesimleri başta olmak üzere, akşam ve gece saatlerinden itibaren Malatya ve Elazığ’da kuvvetli, Erzincan, Tunceli çevrelerinde yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Tokat ile Ordu’nun 600 m üzeri yükseklerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Ordu‘nun kıyı kesimleriyle düşük rakımdaki ilçelerindeyse şiddetli sağanak yağış bekleniyor.
Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
Meteoroloji renk kodları ve anlamı ne?
Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.
Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.
Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.
Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.
MGM’nin yağış şiddeti sınıflandırması şöyle:
- Hafif: 1-5 kg/m²
- Orta Kuvvette: 6-20 kg/m²
- Kuvvetli: 21-50 kg/m²
- Çok Kuvvetli: 51-75 kg/m²
- Şiddetli: 76-100 kg/m²
- Aşırı: 100 kg/m² üzeri