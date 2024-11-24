İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal

Kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.
İDO’nun açıklamasına göre iptal edilen seferler şöyle:
- 15.30: Bandırma – Yenikapı – Kadıköy
- 16.00: Yalova – Pendik
- 17.00: Pendik – Yalova
- 18.00: Yalova – Pendik
- 19.00: Pendik – Yalova
Ayrıca BUDO’nun duyurduğu iptal edilen seferler de şöyle:
- 08.00: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
- 08.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
- 10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)