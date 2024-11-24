Diken

Yaramazlara biraz batar!

İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal

Kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

Fotoğraf: AA

İDO’nun açıklamasına göre iptal edilen seferler şöyle:


  • 15.30: Bandırma – Yenikapı – Kadıköy
  • 16.00: Yalova – Pendik
  • 17.00: Pendik – Yalova
  • 18.00: Yalova – Pendik
  • 19.00: Pendik – Yalova

Ayrıca BUDO’nun duyurduğu iptal edilen seferler de şöyle:

  • 08.00: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
  • 08.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
  • 10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
20 ile turuncu, 29 ile sarı kodlu sağanak ve kar uyarısı

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