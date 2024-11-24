İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal

Kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

Fotoğraf: AA

İDO’nun açıklamasına göre iptal edilen seferler şöyle:

15.30: Bandırma – Yenikapı – Kadıköy

16.00: Yalova – Pendik

17.00: Pendik – Yalova

18.00: Yalova – Pendik

19.00: Pendik – Yalova

Ayrıca BUDO’nun duyurduğu iptal edilen seferler de şöyle: