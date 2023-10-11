Üç hafta önce halka arz olan şirkete tedbir

Üç hafta önce halka arz edilen Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. AŞ (HATSN) dahil beş hisse güne yeni tedbirlerle başladı.

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Investing’in aktardığına göre, IHLGM, POLTK ve SKBNK payları 10 Kasım’a kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

SMART hisselerine aynı dönemde brüt takas uygulanacakken HATSN hisseleri emir paketiyle işlem görecek.

Emir paketi tedbiri, ‘piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması’, ’emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması’ ve ’emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması’ uygulamalarını içeriyor.

HATSN’nin halka arz başvurusu 7 Eylül’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmış ve şirket, 22 Eylül’de borsada işlem görmeye başlamıştı.