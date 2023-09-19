İki şirketin halka arz edileceği tarih belli oldu

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. AŞ ile Reeder Teknoloji San. ve Tic. AŞ’nin halka arz edileceği tarih açıklandı.
halkaarz.net’in aktardığına Borsa İstanbul, iki şirketin halka arz edileceği tarihi açıkladı.
Buna göre Hat-San 22 Eylül’den itibaren pay başına 22,6 liradan; Reeder Teknoloji 21 Eylül’den itibaren pay başına 9,3 liradan işlem görmeye başlayacak.
Hat-San’ın kodu ‘HATSN.E’, Reeder’ın kodu ‘REEDR.E’ olacak
7 Eylül tarihli Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararıyla iki şirketin halka arz edilmesi onaylanmıştı.