İki şirketin halka arz edileceği tarih belli oldu

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. AŞ ile Reeder Teknoloji San. ve Tic. AŞ’nin halka arz edileceği tarih açıklandı.

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halkaarz.net’in aktardığına Borsa İstanbul, iki şirketin halka arz edileceği tarihi açıkladı.

Buna göre Hat-San 22 Eylül’den itibaren pay başına 22,6 liradan; Reeder Teknoloji 21 Eylül’den itibaren pay başına 9,3 liradan işlem görmeye başlayacak.

Hat-San’ın kodu ‘HATSN.E’, Reeder’ın kodu ‘REEDR.E’ olacak

7 Eylül tarihli Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararıyla iki şirketin halka arz edilmesi onaylanmıştı.