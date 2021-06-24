Üç günlük evli çifti trafik kazası ayırdı

Kayseri’nin merkez Kocasinan ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kaza, üç gün önce evlenen çifti ayırdı. Eşlerden biri kazada hayatını kaybetti.
AA’nın haberine göre A.Ç. yönetimindeki hafif ticari araç, Kayabaşı Mahallesi 115. Sokak’ta K.S. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
A.Ç.’nin kullandığı araç, çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. A.Ç.’nin yanında bulunan eşi Yeter Ç. (22) hayatını kaybetti.
K.S. gözaltına alındı.
A.Ç. ile ölüm haberini alarak kaza mahalline koşan yakınlarını polisler, sağlık görevlileri ve çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.