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Yaramazlara biraz batar!

Üç çocuğuna şiddet uygulayan adama 34 yıl hapis

Şanlıurfa’da üç çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan babaya 34 yıl hapis cezası verildi.

37 yaşındaki Ramazan Çakmak hakkında 17 Eylül 2020’de hazırlanan iddianamede ‘eziyet etme’ suçundan beş yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.


AA’nın haberine göre 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Çakmak, avukatı ve davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği avukatları da hazır bulundu.

Sanık son savunmasında yaşananlar nedeniyle pişman olduğunu dile getirdi. Mahkeme heyeti ise çocukların adli tıp raporlarını inceleyerek, mağdurların işkence yoluyla darp edildiğine kanaat getirdi. ‘Eziyet etme’ ve ‘hürriyetinden yoksun bırakma’ suçunu üç çocuğu için de işlediği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırdı.

‘Karar çok önemli’

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği İl Koordinatörü Avukat Cemile Didem Karaboğa, mahkemenin 11 celse sürdüğünü, çocukların yargılama sürecinde ayrı ayrı dinlendiğini belirterek şöyle devam etti: “Geçen yıl eylül ayında sözde öz babaları tarafından iki gün boyunca eve kapatılıp eziyet edilen çocukların duruşması yaklaşık 1,5 yıldır devam ediyordu. Bugün duruşmada karar çıktı. Yargılamanın sonunda böyle bir kararın çıkması çok kıymetlidir. Bir çocuğa ne yaparsanız yapın bu, faillerin yanına kalmıyor. Çocuklar konuşmayı öğrendi, başlarına gelen şiddet olaylarını güvendikleri kişilere söylemeyi öğrendi. En azından kontrolsüz bir şekilde etrafındaki herkese şiddet uygulayan bu fail de toplumdan tecrit edilmiş oldu.”

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