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Yaramazlara biraz batar!

Üç büyükler PFDK’ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’den Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Mondihome Kayserispor’u PFDK’ye sevk etti.

Fotoğraf: AA

TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Galatasaray, Yılport Samsunspor mücadelesindeki saha olayları, Fenerbahçe Bitexen Antalyaspor mücadelesindeki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK’ye sevk edilirken, Trabzonspor da Beşiktaş mücadelesindeki saha olayları ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle disipline gönderildi.


TFF Hukuk Müşavirliği, Mondihome Kayserispor-Gaziantep FK müsabakasının ardından sarı-kırmızılı ekibin talimatlara aykırı hareket sebebiyle, Gaziantep FK’nin çirkin ve kötü tezahüratla saha olayları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

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Üç büyükler PFDK’ye sevk edildi

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