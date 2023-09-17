Trabzonspor evinde Beşiktaş’ı 3-0 yendi

Süper Lig’in beşinci haftasında Beşiktaş’ı 3-0 yenen Trabzonspor, 266 gün sonra büyük bir karşılaşmayı kazandı.

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Papara Park’ta siyah-beyazlı takım karşısına Mendy ve Onuachu gibi yeni transferleriyle sahaya çıkan bordo-mavililer, zorlu maçta rahat bir galibiyet elde etti.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 29’uncu dakikada Onuachu, 41’inci dakikada Bakasetas ve 61’inci dakikada Visca kaydetti.

Ligde beşinci hafta sonunda üçüncü galibiyetini elde eden bordo-mavililer, puanını 9’a çıkararak şampiyonluk yarışında mesajını verdi.

En son İstanbul’un üç büyük rakibi karşısında geçen sezonun 14’üncü haftasında Fenerbahçe’yi sahasında 2-0 yenerek galibiyet elde eden bordo-mavililer, galibiyet özlemine son verdi.

Bjelica’yla ilk galibiyet

Geçen sezon ligin 30’uncu haftası öncesinde göreve gelen Nenad Bjelica yönetiminde oynadığı üçüncü büyük maçında ilk galibiyetini elde etti.

Geçen sezon ligin 34’üncü haftasında Fenerbahçe’ye deplasmanda 3-1, bu sezon ligin ikinci haftasında Galatasaray’a 2-0 kaybeden Karadeniz ekibi, Bjelica yönetiminde siyah-beyazlı takımı mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş’ın yenilmezlik serisi sonlandı

Beşiktaş ise bu sezon ilk yenilgisini aldı.

Ligde dört maçta iki galibiyet, bir mağlubiyet, bir beraberlik alan siyah-beyazlılar, 7 puan topladı.

Trabzonsporlu futbolcular maç sonu taraftarlarla galibiyeti kutladı.

Bordo-mavili futbolcular, orta alanda toplanırken kaptan Uğurcan Çakır taraftarlara üçlü çektirdi.