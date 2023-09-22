Twitter’dan Agrobay işçilerine ‘selam yollayan’ CHP’li Nazlıaka’ya tepki: Haftalardır size ulaşmaya çalışıyorlar, yoksunuz

Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu, direnen Agrobay Seracılık işçilerine Twitter’dan ‘selam yollayan’ CHP Parti Meclisi üyesi Aylin Nazlıaka’ya tepki gösterdi: “Aylin hanım haftalardır Agrobay kadın işçileri size ulaşmaya çalışıyor. Yoksunuz.”

Görsel: Twitter

İzmir’de Tarım-Sen’de sendikalaştıkları için işten çıkarılan ve hakları için eylem başlatan 39 Agrobay Seracılık işçisi, jandarma ve polis tarafından çok kez gözaltına alınmıştı.

Twitter’dan CHP’de düzenlediği bir basın toplantısının video kaydını paylaşan Nazlıaka, “Direnen Agrobay işçilerine selam olsun” diye yazdı.

Bu tweet’i alıntılayan Aksu, “Aylin hanım haftalardır Agrobay kadın işçileri size ulaşmaya çalışıyor. Yoksunuz. Selamınızın anlamı nedir” dedi.

Aylin hanım haftalardır Agrobay kadın işçileri size ulaşmaya çalışıyor. Yoksunuz..

Selamınızın anlamı nedir? https://t.co/k5NJNNzbFt — Başaran Aksu (@Basaranaksu_) September 22, 2023

Aksu ayrıca, geçen pazar işçilerle görüştüğü anları videoya alıp Twitter’da paylaşan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın “Çözüm için elimizden geleni yapacağız” diye yazdığı tweet’e de sitem etti:

“Bugün yedi gündür işçilere somut bir çözüm için geri dönüşünüz yok Tuncay bey? Bu duruma literatürde ne diyorlar?!”