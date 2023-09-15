Diken

Yaramazlara biraz batar!

Agrobay Seracılık işçilerine jandarma müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

İzmir’de Tarım-Sen’de sendikalaştıkları için işten çıkarılan ve hakları için eylem başlatan Agrobay Seracılık işçileri jandarma tarafından gözaltına alındı.

Görsel: Twitter

İşten atılan 39 işçi tam bir hafta önce bugün Agrobay önünde oturma eylemi başlatmış ve sürüklenerek gözaltına alınmıştı.


Jandarma, bugün yine Agrobay önünde basın açıklaması yapmak isteyen işçilerin araçlarının geçişine izin vermedi. Bunun üzerine işçiler yürüyerek Agrobay önüne geldi.

İşçiler burada sert bir müdahaleyle gözaltına alındı.

Jandarma müdahalesi sonrası bayılan bazı işçiler ambulansa bindirildi.

Tarım-Sen’in Twitter hesabından gözaltı sayısı verilmediği yazılarak “İktidarından muhalefetine hiç bir siyasetçi vekil bizi duymuyor görmüyor herkes zulümden taraf olmuş!” dendi.

Gazeteci Kazım Kızıl’ın aktardığına göre direnişi takip eden gazeteci Zeynep Kuray ve foto muhabir Berkcan Zengin de gözaltına alındı.

SON HABERLER

E hani siz Cumhuriyet’i demokrasiyle taçlandıracaktınız!

Cumhuriyet’i demokrasi ile taçlandıracaklardı, yaşamını insan hakları mücadelesiyle geçirmiş bir avukat/milletvekilinin ‘yargı kararlarına konu olmuş fiilleri içeren’ iki cümlesine dahi tahammül edemediler. Ne acınası bir durum.

Akşam Postası / 15 Eylül 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.