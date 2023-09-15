Agrobay Seracılık işçilerine jandarma müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

İzmir’de Tarım-Sen’de sendikalaştıkları için işten çıkarılan ve hakları için eylem başlatan Agrobay Seracılık işçileri jandarma tarafından gözaltına alındı.

Görsel: Twitter

İşten atılan 39 işçi tam bir hafta önce bugün Agrobay önünde oturma eylemi başlatmış ve sürüklenerek gözaltına alınmıştı.

Jandarma, bugün yine Agrobay önünde basın açıklaması yapmak isteyen işçilerin araçlarının geçişine izin vermedi. Bunun üzerine işçiler yürüyerek Agrobay önüne geldi.

İşçiler burada sert bir müdahaleyle gözaltına alındı.

Hakkımızı istiyoruz diye günlerdir gece gündüz Agrobay'ın kapısında nöbetteyiz.



Yıllardır verdiğimiz emeğimizin karşılığı yerlerde sürüklenmek mi, darp edilmek mi, apar topar gözaltına alınmak mı?



Görün halimizi, yalnızca hakkımızı istiyoruz! #AgrobayHakkımızıVer pic.twitter.com/vuC5A0PC1E — Tarım-Sen (@tarimsendikasi) September 15, 2023

Jandarma müdahalesi sonrası bayılan bazı işçiler ambulansa bindirildi.

Sizin hiç utanmanız yok mu?!?



Yıllardır emeği için çalışan sera işçisi kadınlara reva görülen şu muameleye bakın. Hak mıdır reva mıdır?



Asla ama asla geri adım atmayacağız!#AgrobayHakkımızıVer pic.twitter.com/vZTXJctFY0 — Tarım-Sen (@tarimsendikasi) September 15, 2023

Tarım-Sen’in Twitter hesabından gözaltı sayısı verilmediği yazılarak “İktidarından muhalefetine hiç bir siyasetçi vekil bizi duymuyor görmüyor herkes zulümden taraf olmuş!” dendi.

İki otobüs dolusu gözaltı var ne sayı veriyorlar ne tek bir bilgi!! Yakınlarının durumunu merak eden dayanışmaya gelen yöre halkını dahi alıyorlar!!



İktidarından muhalefetine hiç bir siyasetçi vekil bizi duymuyor görmüyor herkes zulümden taraf olmuş!#AgrobayHakkımızıVer https://t.co/5vlzFUEhLi — Tarım-Sen (@tarimsendikasi) September 15, 2023

Gazeteci Kazım Kızıl’ın aktardığına göre direnişi takip eden gazeteci Zeynep Kuray ve foto muhabir Berkcan Zengin de gözaltına alındı.