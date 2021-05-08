Twitter’da gündem Burak Yılmaz: Dört yıl önce İETT şoförü sopayla kovalıyordu, şimdi Fransa’da heykeli dikilecek

Fransa, milli futbolcu Burak Yılmaz’ın performansını konuşuyor. Lille belediyesi böyle giderse şehre bir Burak Yılmaz heykeli yapılabileceğini duyurdu. Burak’ın başarısı Twitter’ın da gündeminde. Tabii Burak’ın dört yıl önce İstanbul’da bir İETT şoförüyle ettiği kavga da unutulmadı.
Lille kentinde belediye, Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille’in Lens ile oynadığı karşılaşma sonrası, “Böyle devam ederse Burak’ın heykelini yapacağız” mesajını paylaştı.
Belediye paylaşımını, Lille kulübünün “Patron önceden konuşmaz. Sahada cevap verir. Kral @yilmazburak17.” mesajından alıntılayarak yaptı.
Burak Yılmaz, ligin 36’ncı haftasında Lille’in Lens’i 3-0 yendiği dünkü karşılaşmada iki gol kaydetmişti.
35 yaşındaki forvet, Ligue 1’de şampiyonluk yarışının çekişmeli hale geldiği son haftalarda golleriyle takımının zirveye tutunmasına önemli katkıda bulundu. 26 maçta 15 gol kaydeden Burak, takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda. Deneyimli oyuncu ayrıca Lille’de aralık ve nisan aylarının futbolcusu seçilmişti.
Twitter’da da gündem oldu
Burak Yılmaz’ın Fransa’daki başarısı Twitter’da da halen en çok konuşulanlar arasında.
Paylaşımlarda en çok Burak’ın ilerleyen yaşına rağmen gösterdiği performanstan bahsediliyor. Burak’ın dün Lens maçında ceza sahası dışından yolladığı şut da kullanıcıların takdirini kazanmış. Mizahını konuşturmayı ihmal etmeyen Twitter alemi, Burak’ın 2016 yılında bir İETT şoförüyle otobüsün içine dalarak ettiği kavgayı da unutmamış.
İşte o paylaşımlardan bazıları: