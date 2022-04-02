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Yaramazlara biraz batar!

Twitter’a yeni özellik: Tek tweet, iki kullanıcı


Twitter birden fazla kullanıcının tek bir tweet’te ortak yazarlık yapabilmesini sağlayacak özelliğin üzerinde çalışıyor.

Fotoğraf: Reuters

Techcrunch’ın haberine göre ‘işbirliği‘ olarak anılan özellik henüz kullanıma açılmadı.


Uygulamaya alınması halinde yeni özelliğin kullanılabilmesini için hesabın gelen işbirliği isteğini kabul etmesi gerekiyor. Başka bir deyişle bahset özelliği gibi tek taraflı değil. Kabul edilmesi durumunda tweet’in yazarı olarak iki kullanıcı birden görünecek. Özelliğin Instagram, TikTok gibi rakip platformdakilere benzer bir uygulama olacağı ve kullanıcılara markalarla partnerlik yapabilme imkanı tanıyacağı belirtiliyor.

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