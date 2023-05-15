Twitter: Seçimde açık kalmak için dört hesabı ve 409 tweet’i erişime engelledik

Twitter, seçimde açık kalabilmek için Türkiye’de dört hesabı ve 409 tweet’i erişime engellediklerini bildirdi.

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Twitter, mahkeme kararları uyarınca bazı içerikleri Türkiye’de erişime engellediğini duyurmuştu. Buna gerekçe olarak ‘Twitter’ın Türkiye’de kullanıma açık kalmasını sağlamak’ gösterilmişti. Hangi içeriklerin erişime engellendiğiyse açıklanmamıştı.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin EngelliWeb projesinin aktardığına göre Türkiye’de erişime engellenen hesaplar şöyle: Cevheri Güven, Muhammed Yakut ve ‘Who’ adlı kullanıcı.

Twitter‘ın sahibi Elon Musk, hükümetin kendilerine gönderdikleri talebi yayınlayacaklarını kaydetmişti.

‘Son tehdit’

Bugün, Twitter Küresel Hükümet İşleri söz konusu talepleri yayınladı. Hesaptan şunlar yazıldı:

*Bugün Türkiye politikamızla ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Geçen hafta boyunca Türk hükümeti ile müzakere halindeydik ve bize Twitter’ın mevcut mahkeme kararlarının tamamına uymayan tek sosyal medya kuruluşu olduğunu belirttiler.

*Bu tür birkaç uyarıdan sonra, Twitter’a yönelik bant daraltılması konusunda son bir tehdit olduğuna inandığımız bir uyarı aldık ve bu nedenle Twitter’ı hafta sonunda yapılan seçim süresince kullanılabilir durumda tutmak için dört hesaba ve 409 Tweete erişim engelleme işlemi uyguladık. İfade özgürlüğüyle ilgili endişelerimizi doğrudan yetkililere ilettik.

‘Dört tanesine itiraz ettik’

*Tüm taleplerde yaptığımız gibi burada da mahkeme kararlarına itiraz etmeye devam edeceğiz, ancak oy verme işleminin hemen öncesinde başvurulabilecek başka bir yasal yol yoktu. Şu ana kadar erişim kısıtlamalarına konu içerik ile ilgili Twitter aleyhine beş mahkeme kararı düzenlenmiştir ve biz bunlardan dört tanesine itiraz ettik.

*İtirazlarımızdan biri reddedilirken, diğer üç mahkeme karari halen ilgili mahkemeler tarafından incelenmektedir. Beşinci mahkeme kararına yarın itiraz edeceğiz. Aşağıda erişim engelleme işlemleriyle ilgili verilen mahkeme kararlarının ve düzenleyici kurum yazışmalarının bir kopyasını yayınlıyoruz.