Twitter merkez ofisinde haraç mezat: Mavi kuş heykeli 100 bin dolara satıldı

Twitter’ın San Francisco’daki ofisinde bulunan bazı eşyaları satışa çıkardığı açık artırmada mavi kuş heykeli dışında, bir toplantı masası, kahve makinesi ve @ işareti şeklinde bir saksı da satıldı.

Kahve makinesi, 13 bin 500 dolar Üçlü toplantı hoparlörü 300 dolar Ahşap masa, 10 bin 500 dolar Heykel, 100 bin dolar Saksı, 15 bin dolar

Twitter’ın San Francisco’daki merkez ofisinde fazla eşyaları elden çıkarmak için yapılan açık artırmada irili ufaklı onlarca eşya satıldı. BBC açık artırma sonlanmadan hemen önce bazı parçaların satış fiyatlarını kaydetti.

Platformun ünlü kuş logosunun heykeli, 100 bin dolarla en pahalı parça oldu.

Açık artırmayı Heritage Global Partners adlı şirket yönetti.