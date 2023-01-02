Tüyap, yılın ilk kitap fuarını Adana’da açacak

Çukurova Kitap Fuarı, 14-22 Ocak 2023 tarihleri arasında Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

15’inci kere düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı’na bu yıl 300’e yakın yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılım gösterecek. 2023 yılının ilk kitap fuarında; panel, söyleşi, şiir dinletisi ile çocuk etkinliklerinden oluşan çok sayıda farklı etkinlik gerçekleşecek ve yazarlar imza günlerinde okurlarıyla buluşacak.

Kitap, süreli yayın, gazete ve dergi yayıncılığı ile yayın faaliyetinde bulunan sivil toplum kuruluşları ve medya kuruluşlarının ürünlerinin sergileneceği fuarın girişi ücretsiz olacak.

Fuar her gün 10.00-20.00 saatleri arasında, son gün olan 22 Ocak tarihinde ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Katılımcı yayınevleri, güncel etkinlik programı ve imza günlerine web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından erişilebilecek.