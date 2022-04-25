TÜSİAD’ın ikinci asgari ücret zammına itirazı yok

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, çalışanların enflasyon karşısında ezdirilmemesi gerektiğini söyledi.

Turan asgari ücrete ikinci zam için olumlu görüş beyan etti.

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Türkiye’de asgari ücret yıl başında yüzde 50 zamlanarak 4 bin 253 liraya çıkmıştı. Resmi enflasyonsa şu anda yüzde 61’le son 20 yılın zirvesinde.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın Bloomberg HT yayında yaptığı değerlendirmelerden öne çıkanlar şöyle:

*Çalışanları enflasyona ezdirmeden bu süreci birlikte geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yüzde 60’ın üzerinde enflasyonun olduğu bir yerde yapılması gereken yapılmalı. Bu konu hakkında hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz.

*Büyüme uğruna enflasyonla mücadeleyi bırakmamamız lazım. Önceliğimiz enflasyonla mücadele olmalı.

*Türkiye’nin katma değerli, markalı ihracat yapması gerekiyor. ’Değersiz bir Türk lirası ile ihracatı patlatırız’ modeli 90’larda kaldı. İhracatın en çok arttığı dönemler kurun stabil gittiği dönemler. Bu, kalıcı bir politika değil. Türk Lirası’nı zayıflatarak kur avantajı ve ucuz işgücü ile ihracatı sürdürülebilir olarak artırmamız mümkün değil.