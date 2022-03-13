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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren 24 kişi yakalandı


Kilis’te, Türkiye’ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 24 kişi yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Elbeyli ilçe kırsalındaki zeytin bahçesinde Suriye’den Türkiye’ye kaçak yollardan geçen 18 yabancı uyrukluyu yakaladı.


Ayrıca ekipler, merkez İnnaplı Kütah Mahallesi’nde de bir adreste yabancı uyrukluların bulunduğu bilgisi üzerine düzenledikleri operasyonda altı kişiyi yakaladı.

Yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla üç şüpheli gözaltına alındı.

24 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve hastanedeki işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.

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Nasıl demeli?

Dedi ve söyledi’yi karşılayan ne çok fiilimiz var, ne zenginlik bu böyle! Gören de bu fiil zenginliğiyle ne tatlı söyleşiler, röportajlar, haberler yazıldığını sanır. Ne gezer! Haber ve röportaj metinleri Türkçenin en kötü örnekleridir belki de.