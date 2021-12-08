Türkiye’ye özgü yeni kılıçotu türü keşfedildi

Türkiye’ye özgü yeni bir kılıçotu (Gladiolus L.) türü keşfedildi.

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin (BAİBÜ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. İsmail Eker, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’yı ziyaret ederek, Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Sağıroğlu ile Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde keşfettikleri bitki türünü tanıttı.

Türkçe ‘beykılıcı’ olarak adlandırdıkları bitkinin örneğini Alişarlı’ya sunan Eker, keşfettikleri yeni türe Latince, üniversitenin kurucusu iş insanı İzzet Baysal’ın ismini içeren ‘Gladiolus izzet-baysalii’ adını verdiklerini söyledi.

Sağıroğlu ile bu yıl geçmişte çalışma yaptığı Sarıveliler’e tekrar giderek topladıkları yeni örnekleri laboratuvarda incelediklerini aktaran Eker, kılıçotunun, yaprak, çiçek, meyve ve tohum özellikleri bakımından diğer türlerden farklı olduğunu ortaya koyduklarını anlattı.

Türkiye’ye özgü yeni kılıçotu türünün keşfiyle dokuzu endemik kılıçotu türü sayısı 14’e ulaştı. Gösterişli çiçekleri nedeniyle süs bitkisi olmasının yanı sıra antimikrobiyal ve antifungal özellikleri nedeniyle tıp alanında da kullanılan kılıçotu bitkisinin, ekonomik ve ticari değeri de bulunuyor.