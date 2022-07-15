Türkiye’nin ilk haber spikerlerinden Aytaç Kardüz hayatını kaybetti

Bayram tatili için gittiği Muğla’nın Bodrum ilçesinde ölen Aytaç Kardüz, 30 yıl boyunca TRT’de görev yapmıştı.

Denize girdiği sırada aniden fenalaşan Aytaç Kardüz’ün hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi.

80 yaşındaki Kardüz’ün cenazesi Bodrum’daki özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Eski spikerin Ankara’da defnedileceği öğrenildi.

1964 yılında göreve başladığı TRT’de bir çok spikerin yetişmesinde emeği olan Aytaç Kardüz, bir süredirm Urla Darüşafaka Yaşlı Bakım Evi’nde yaşıyordu.