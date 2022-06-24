Türkiye’nin ilk ‘gönüllü koalisyonu’na doğru: Seçim akşamı atamalar hazır olacak

ALTAN SANCAR

CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu altılı masa ‘Türkiye siyaset tarihinin en erken ve gönüllü koalisyonu’ olarak adlandırılmaya başlandı. Parti liderleri yakın zamanda ‘bir gün içinde hükümeti kuracak ve atamaları yapacak’ noktaya gelmeyi hedefliyor.

Fotoğraf: CHP

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’dan oluşan altılı masanın oluşturduğu komisyonlar çalışmalarını sürdürüyor.

Diken’in gündeme getirdiği ve şubattan bu yana CHP başta olmak üzere altı partinin başlattığı bürokrat atamaları listeleri şekilleniyor. Listelere son şekli verilmese de altı liderin hedefi kısa süre içinde “İktidarı bugün devralmaya hazırız” mesajını verecek duruma gelinmesi.

Bu kapsamda kurulan komisyonlarda yer alan altı partinin kurmayları hem ayrı ayrı hem de iletişime geçerek birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığının kazanılmasıyla 3 No’lu Kararname‘nin 4’üncü maddesi gereğince ‘görev süresi cumhurbaşkanının görev süresini geçemeyen bürokratlar’ için listeler hazırlanıyor. Partilerin isimler üzerinden ortaklaşmayı hedeflediği ve buradaki en önemli kriterin de ‘liyakat’ olduğu aktarıldı.

Temel hedef, kitlelere ‘Yönetmeye hazırız‘ mesajı vermek

CHP’li bir kaynağa göre buradaki temel hedef kitlelere “Yönetmeye hazırız” mesajının ‘güçlü biçimde verilmesi.’ Bu bağlamda parti liderlerine sunulacak liste, zamanı geldiğinde mutabakat altına alınacak ve seçim sonrası için hazır hale getirilecek.

Altı parti liderinin bir diğer hedefi de yeri ve zamanı geldiğinde bakanlıklara getirilecek isimlerin seçim sürecinden önce belirlenmesi olacak. Bu bağlamda liderler olası isimleri konuşarak karar verecek ve bu da mutabakat altına alınacak. Seçimin kazanılmasının ardından liderler belirlenen isimler için bir araya gelecek ve hükümet en kısa sürede ilan edilecek. Ardından da bürokratlar hızla görevlerine atanacak ve ‘geçiş süreci’ hızlı biçimde işletilecek.

‘Seçim akşamı kimin nereye atanacağı belli olacak‘

CHP’den edinilen bilgilere göre, listeler hazır hale gelip mutabakat sağlandıktan sonra ‘zamanı geldiğinde’ ilan edilecek ve yürürlüğe sokulacak.

Altı parti liderinin amacını da açıklayan CHP’li isim, şunları dedi: “Türkiye, tarihinin seçimden önce kurulan ilk ve tek gönüllü koalisyonuna doğru gidiyor. Liderler seçim zamanı geldiğinde ve meydanlara çıktığında ‘Yarın devralmaya hazırız’ mesajı verecek. Seçim akşamı ise kimin nereye atanacağı belli olacak ve restorasyon hızla başlayacak. Tüm bunlar mutabakat altına alınacak ve iktidarın kriz çıkarma hevesi de kaçacak.”

Atama listesinde yer alacak bürokratlar arasında MİT başkanı, Cumhurbaşkanlığı ofis başkanları, savunma sanayii başkanı, Merkez Bankası başkanı gibi yüzden fazla isim bulunuyor.