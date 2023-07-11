Türkiye’nin en popüler dizi film platformu belli oldu

JustWatch’ın verilerine göre 2023’ün ikinci çeyreğinde en popüler dijital içerik platformu BluTV olurken, onu Netflix takip etti.

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Dizi film platformları arasında süren kıyasıya bir mücadeleyi yerli platform BluTV önde götürüyor. Dünyanın en büyük dijital içerik platformu Netflix’se Türkiye’de ikinci sırada yer alıyor.

JustWatch’un verilerine göre Netflix, 2023’ün ikinci çeyreğini yüzde 27’lik pazar payıyla kapattı. Dev platform, son çeyrekte de aynı pazar payına sahipti.

Yıllardır liderliğini sürdüren BluTV ise son üç aylık dönemde yüzde 38’lik pazar payına sahip oldu. Bu oran, 2021’in son çeyreğinde ise yüzde 42, geçen çeyrekte ise yine yüzde 38’di.