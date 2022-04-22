Türkiye’nin en büyük bakır sahası da ‘tanıdığa’ gitmiş

Elazığ-Adıyaman illeri dahilindeki Türkiye’nin en büyük bakır madeni sahası için ihale düzenlendi. En yüksek teklif 2 milyar 205 milyon lirayla Port Madencilik verdi. Şirketin yönetim kuruluna ihaleden günler önce Şeref Cengiz’in girdiği öğrenildi.

İhale dün yapıldı. Fotoğraf: AA

Elazığ’da yaklaşık bir yıldır çalışmalarını sürdüren Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, (MTA) ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi’ni Maden ilçesi Sağrılı Köyü Kısabekir ve Seterli bölgesinde bulmuştu.

Bakır maden rezervi sahasının olduğu bölgede bakırın yanı sıra altın, çinko, kobalt ve birçok maden de bulunuyor. Rezervin toplam piyasa değerinin 30 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce (MAPEG) dün düzenlenen ihale Port Madencilik’e verildi.

Geçen sene Sürat Kargo’yu satın alan Halil İbrahim Bacacı’nın yönetim kurulu başkanı olduğu şirkete, ihaleden kısa süre önce muhalefetin ‘Beşli çete’ olarak tanımladığı grupta yer alan Cengiz Holding’in yönetimindeki Şeref Cengiz de ortak olmuş.