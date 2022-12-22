Türkiye’nin adayı ‘Kerr’ Oscar’dan elendi

95’inci Akademi Ödülleri (Oscar) ‘Uluslararası Film’ dalında Türkiye’yi temsil eden Tayfun Pirselimoğlu’nun ‘Kerr’ filmi bugün açıklanan kısa listeye giremedi.
12 Mart 2023’te 95’incisi düzenlenecek Oscar Ödülleri’nin bazı kategorilerdeki kısa listeleri açıklandı.
‘En İyi Uluslararası Film’ kategorisinin de açıklandığı 15 filmlik listeye yapımcılığını Vildan Erşen’in, yönetmenliğini Tayfun Pirselimoğlu’nun yaptığı ‘Kerr’ filmi giremedi.
Bu kategoride listeye giren filmler şu şekilde:
- Argentina, 1985
- Korsaj’ (Corsace)
- Yakın (Close)
- Return to Seoul
- Kutsal Örümcek (Holy Spider)
- Saint Omer
- Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok (All Quiet on the Western Front)
- Bir Zamanlar Sinema (Last Film Show)
- Sessiz Kız (The Quiet Girl)
- Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths
- Mavi Kaptan (The Blue Caftan)
- Joyland
- EO
- Ayrılma Kararı (Decision to Leave)
- Cairo Conspiracy
Kısa listeden seçilen nihai filmler de dahil Oscar adayları 24 Ocak’ta duyurulacak.