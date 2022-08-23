Türkiye’den 16 şirkete daha ‘elektronik para’ izni: Trendyol, Koç ve Migros da var

Merkez Bankası, elektronik para (e-para) ve ödeme kuruluşu hizmeti sunmak isteyen 16 şirkete faaliyet izni verdi. Kuruluş izni verilenler arasında Trendyol, Migros ve Koç gibi büyük firmalara ait veya hissedarı olduğu şirketler de yer alıyor.

Fotoğraf: AA

Merkez Bankası’nca verilen bu izinlerle birlikte Türkiye’de yasal elektronik para kuruluşu sayısı 42’ye, ödeme kuruluşu şirketi sayısı 30’a ulaştı.

Dünya’dan Barış Erkaya’nın haberinde bu şirketlerin hangileri olduğu ve arkalarında hangi şirket veya sermayelerin yer aldığı aktarıldı.

Trendyol

Sektördeki yeni şirketlerden DSM Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri, Mayıs 2020’de 30 milyon TL sermayeyle İstanbul’da DSM Grup Danışmanlık tarafından kuruldu. DSM Grup Danışmanlık, Trendyol’u da yöneten şirket. Şirket son artırımla 60 milyon TL sermayeye ulaştı.

Migros

Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri, elektronik para kuruluşu hamlesi yapan dev şirketlerden bir diğeri. Sanal Merkez isimli şirketin ismini Ekim 2020’de değiştiren Migros, aynı tarihteki sermaye artırımıyla Moneypay’de yüzde 80 paya sahip oldu. Yüzde 20 paysa Colendi kurucu ortağı ve CEO’su Bülent Tekmen’e aitti.

Koç Holding

Ödenmiş sermayesi 60 milyon TL’ye kadar çıkan Token Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para’nın tek hakim hissedarı Arçelik. Şirketin kuruluşunda yönetim kurulu üyeleri Rahmi Koç, Ömer Koç, Semahat Sevim Arsel, Ali Koç, Levent Çakıroğlu, Fatih Kemal Ebiçlioğlı ve Hakan Hamdi Bulgurlu olarak görünüyor.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Token Financial Technologies CEO’su ve Arçelik eski CIO’su Erkan Duysal, Arçelik eski finans direktörü, Token Ödeme Hizmetleri CEO’su ve TÜSİAD Fintech Yasa ve Düzenleme Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Hande Sarıdal bu şirketin yöneticileri olarak görünüyor.

A101’in sahibi e-para işinde

Ahmet Yaşar Aydın, Ayhan Aydın ve Aydan Aydın tarafından Ocak 2021’de kurulan Tom Pay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri şirketinin yönetiminde Aydın Grup ve A101 Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Aydın başkan sıfatıyla bulunuyor. Yönetimde dikkat çeken bir diğer isimse sigortam.net eski CEO’su, CarrefourSA eski yönetim kurulu üyesi Onur Özkan.

Rubik Fuzul Grup

Fuzul Holding tarafından 2020’de kurulan Rubik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri, 2021 sonunda sermayesini 20 milyon TL’ye, 2022 yılında 40 milyon TL’ye çıkardı. Fuzul Grup ve Nevita Yönetim Kurulu Üyesi Reşit Yusuf Akbal, Fuzul Holding ve Fuzulev Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Furkan Akbal şirketin yönetiminde yer alıyor.

Lidio

Lidio Ödeme Hizmetleri, Mayıs 2020’de İstanbul’da PayU’nun eski Türkiye müdürü Yunus Emre Güzer, bir dönem Mobilexpress’in genel müdürlük görevinde ve ardından CPO pozisyonunda görev almış Erhan Ula ve yine Mobilexpress’in CTO’su Murat Tural tarafından kuruldu.

Mobilexpress’in Şubat 2020’de 20 milyon dolara yakın bir değerlemeyle çıktığı yatırım turunda topladığı fonla birlikte şirketin ilk destekçileri arasına Türk Telekom eski CEO’su Paul Doany ve Vestel’in eski CMO’su Tunç Berkman da katıldı.

Şirket, Mayıs 2022’de unvan değişikliğiyle sadece bir ödeme kuruluşuyken aynı zamanda bir elektronik para şirketine ismen de geçti.