Turkcell dijital banka kuruyor

Turkcell ve iştirakleri 1 milyar TL başlangıç sermayeyle dijital banka kuruyor. Turkcell, şirketin kuruluş izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) başvurdu.

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Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanan açıklamasında faaliyet iznine daha sonra başvuracak bankanın bireysel ve KOBİ müşterilerine hizmet sunacağı ifade edildi.

Bankanın sermayesinde Turkcell’in tamamına sahip olduğu bağlı ortaklarından Turkcell Finansman AŞ’nin yüzde 99,96, Turktell Bilişim, Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri, Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme ve Superonline İletişim Hizmetleri’nin yüzde 0,01’er payı olacak.

Turkcell’in en büyük ortağı Varlık Fonu

Turkcell’in kurucu ortakları Telia ve Çukurova Holding’e ait hisseler yaklaşık iki yıl önce Türkiye Varlık Fonu tarafından satın alınmış, böylece Varlık Fonu Turkcell’in en büyük hissedarı olmuştu. Varlık Fonu’nun yönetim kurulu başkanlığını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yürütüyor.