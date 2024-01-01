Türkiye’de yüksek eğitimlilerin maaşları eriyor

Türkiye’de son yıllarda yüksek eğitimliler gittikçe daha az kazanıyor.

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Türkiye’de son yıllarda giderek derinleşen ekonomik krizle birlikte maaş dengesi de alt üst oldu. Gençler, iyi bir eğitime rağmen refah içinde bir hayat yaşayamayacağını düşünüyor.

Resmi veriler de ortalama maaşta eğitim farkının giderek düştüğünü gösteriyor.

Euronews Türkçe’nin verilerden aktardığına göre üniversite mezunlarının maaşı ile ilköğretim mezunlarının maaşı arasındaki fark azalıyor.

TÜİK verilerine göre 2006 ile 2022 arasında ilköğretim mezunlarının ortalama maaşı yüzde 987 artarken üniversite mezunlarının aldığı maaş yüzde 622 arttı.

2022 aylık ortalama kişi başı brüt maaş toplamda 11 bin 143 lira oldu. Aylık ortalama kişi başı kazanç toplamda 12 bin 450 lira olarak kaydedildi.

Aylık ortalama kişi başı brüt maaş eğitim durumuna göre değişiyor. İlkokul ve altındakiler 7 bin 830 lira alırken, ilköğretim-ortaokul mezunları 8 bin 262 TL aldı. Lise mezunlarının maaşı 9 bin 349 liraya çıkarken yüksek öğretim mezunlarının ortalama maaşı 15 bin 49 lira oldu.

Yüksek öğretimlilerin maaşı daha az artıyor

Ortalama maş verisi her dört yılda bir açıklanıyor. Bu son 16 yıldaki değişime yakından bakıldığında yüksek öğretim mezunlarının maaşının diğerlerine göre daha az arttığı görülüyor.

2006’da yüksek öğretim mezunlarının maaşının ilköğretim ve ortaokul mezunlarının maaşına oranı 2,75’ti. Yani birisi 100 kazanırken diğeri 274 lira kazanıyordu. Bu oran 2022’de 1,82’ye kadar geriledi. Değişim üniversite mezunlarının aleyhine yüzde 34 oldu.

Bu oran 2014’te 2,61 olurken bu tarihten sonra hızlı bir düşüş dikkat çekiyor. 2018’de yüksek öğretim mezunlarının aylık ortalama kişi başı brüt maaşının ilköğretim ve ortaokul mezunlarının maaşına oranı 2,06’ydı.

2006-2022 yılları karşılaştırıldığında şu sonuç ortaya çıkıyor:

Bu dönemde ilkokul mezunu ve altı seviyesindekilerin ortalama maaşı yüzde 925, ilköğretim ve ortaokul mezunlarının ortalama maaşı yüzde 987, lise mezunlarının maaşı da yüzde 914 artıyor. Üniversite mezunlarının ortalama maaşı ise sadece yüzde 622 artış gösteriyor.