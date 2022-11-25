Türkiye’de en çok oynanan mobil oyunların birinde veri ihlali

Mobile Legends oyununda veri ihlali ortaya çıktı.

Binlerce kullanıcıya ait verilerin çalındığı ihlalden Türkiye’deki 3 bin 375 kullanıcı ve forum sitesi üyesinin etkilendiği açıklandı.

Söz konusu oyun Türkiye’de en çok oynanlar listesinde ilk 10’da yer alıyor.

Mobile Legends oyunu veri ihlaliyle gündemde. (Google Play)

Oyunun geliştiricisi Çin merkezli Shangai Moonton Technology’den yapılan ve KVKK’nın sitesinde yayımlanan kamuoyu duyurusunda, Mobile Legends oyunuyla ilgili forum sitesine üye olan kullanıcılara ait verilerin çalındığı ifade edildi.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre veri ihlalinden Türkiye’deki 3 bin 375 kullanıcı ve forum sitesi üyesinin etkilendiği açıklandı.

KVKK’nın açıklaması özetle şöyle:

*Veri sorumlusunun (Shangai Moonton Technology Co Ltd) işlettiği Mobile Legends ile ilgili tartışma forum sitesine üye olan kullanıcılara ait verilerin bir web sitesinde paylaşılması sebebiyle veri ihlali meydana geldi.

*Veri ihlali, 12 Eylül’de başladığı, 15 Eylül’de sona erdiği ve 3 Kasım’da tespit edildi.

*Veri ihlalinden 3 bin 375 kullanıcı ve forum sitesi üyesi etkilendi.

*İhlalden kimlik, iletişim(e-posta), işlem güvenliği ve diğer (kullanıcı kimliği, kullanıcı adı, alan ziyaretleri, cinsiyet, kullanılan alan, puanlar, itibar, varlık, katkı puanı, kayıt tarihi, son ziyaret zamanı, kayıt sırasında kullanılan IP, son ziyaret IP’si ve son etkinlik zamanı) verileri etkilendi.