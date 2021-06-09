Türkiye’de el konulan eroin miktarı Avrupa’nın tamamını üçe katladı

Son üç yılda Türkiye’de yakalanan ekstazi miktarı Avrupa Birliği (AB) toplamını geçti. 2019’da Türkiye’de el konulan eroin miktarı ise AB’nin yaklaşık üç katı.

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Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’nin (EMCDDA) yayınladığı son rapora göre 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye’de halk arasında ekstazi olarak bilinen MDMA maddesinden yapılmış 8 milyon hapa el konuldu. Bu aynı dönemde AB ülkelerinin tamamında el konulan miktardan daha fazla.

Avrupa’da 2019’da 8 ton eroine el konuldu. Türkiye’deki rakam ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 20 ton olarak açıklanmıştı. Bu son 10 yılda el konulan en yüksek miktardı. Şimdi de Avrupa genelinin 2,5 katını bulduğu ortaya çıktı.

‘Uyuşturucu ticareti pandemiye adapte oldu’

Euronews Türkçe’nin haberine göre Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkenin yanı sıra Norveç ve Türkiye’den verilerin de dahil edildiği raporda EMCDDA Direktörü Alexis Goosdeel’in şu ifadeleri yer aldı: “Covid-19 kısıtlamalarına dirençli, esnek bir dinamiğe sahip ve yasaklara uyum sağlayabilen bir uyuşturucu pazarına tanıklık ediyoruz. Tüketiciler daha geniş bir yelpazede hayli güçlü doğal ve sentetik maddelere maruz kaldıkç, giderek daha karmaşık hale gelen uyuşturucu kullanım kalıplarını da görüyoruz.”

‘Doğal ve sentetik uyuşturucuların saflığının giderek yükseldiği ve daha büyük tehlike arz etmeye başladığı’ vurgulanırken salgın nedeniyle sınırların kapatılması sonucu kaçakçıların uyuşturucuyu ‘kuryeler yerine ticari malların arasına saklayarak’ taşımaya başladığına dikkat çekildi.

Rapordan öne çıkan bulgular;

Marihuana tüketimi sabit de olsa yüksek düzeylerde kalmaya devam etti. Fakat marihuana içerisindeki etken madde THC oranındaki artış sağlık endişelerini yükseltti. Uzmanlar marihuananın sentetik maddelerle güçlendirilmesi riskine karşı uyarıda bulundu.

Geçtiğimiz yıl baskınlarda el konulan kokain miktarının rekor kırması sağlık otoriteleri tarafından endişe verici bulundu. 2018 yılında 177 tonluk miktar 2019’da 213 tona yükseldi. 2020 yılı ilk verileri de kokaine erişimin salgın döneminde de azalmadığına işaret etti.