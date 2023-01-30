Türkiye yeni otomobil alımında Avrupa’da sondan üçüncü

EBS Danışmanlık’ın verilerine göre Türkiye’de her bin kişiden sadece yedisi yeni bir otomobil alabiliyor.

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Dünya genelinde devam eden çip sıkıntısı, otomobil üretiminde yavaşlama ve artan talebin etkisiyle otomobil fiyatları yükselişte. Türkiye’de buna dövizdeki rekorlar ve ek vergilerin getirdiği zamlar da eklenince yeni bir otomobil alımı çoğu kişi için hayale dönüştü.

EBS Danışmanlık’ın Türkiye’de 2022’de her bin kişiden sadece yedisi yeni bir otomobil alabildi.

Türkiye, bu sonuçla 31 Avrupa ülkesi içinde 29’uncu sırada yer alıyor.