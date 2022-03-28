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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye yarın özel maçta İtalya’yı konuk ediyor


A Milli Futbol Takımı, yarın Konya’da İtalya’yla özel maçta karşı karşıya gelecek.

Fotoğraf: AA

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz’e 3-1, İtalya da sahasında Kuzey Makedonya’ya ya 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası şansını kaybetmişti.


Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak mücadele, saat 21:45’te başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

Ay-yıldızlı ekipte, milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıklayan Burak Yılmaz kadroda yok.

Yerine milli takım tercihini Türkiye’den yana kullanan Almanya doğumlu oyuncu Salih Özcan aday kadroya dahil edildi.

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