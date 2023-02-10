Türkiye, Suriye’ye yardım koridoru için Rusya’nın onayını bekliyor

Türkiye, uluslararası yardımın Suriye’ye ulaştırılması için Rusya’nın onayını arıyor.
6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler Türkiye’de 10 ili ve Suriye’nin kuzeyini derinden etkiledi 20 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken binlerce bina yıkıldı.
Bloomberg’ün haberine göre Türkiye, Suriye’deki depremzedelere uluslararası yardımın gönderilmesi için Rusya’nın onayını bekliyor.
Bloogmberg’e konuşan yetkililer, Kilis’teki Öncüpınar ve Çobanbey sınır kapılarından uluslararası malzeme akışına izin almak için Moskova’yla görüşüldüğünü söyledi.
Birleşmiş Milletler tarafından sağlanan ilk insani yardım konvoyu, perşembe yalnızca Türkiye’nin Cilvegözü sınır karakolundan Suriye’ye geçebildi ama sevkiyat oradaki yıkımın ölçeğine göre küçük kaldı.
Rusya, Suriye’ye uluslararası yardım sevkiyatlarının tek giriş noktası olarak Cilvegözü sınır kapısının kullanımının genişletilmesine yönelik bir BM kararını desteklerken, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad karşıtı grupların eline malzeme geçebileceği endişeleri nedeniyle yeni sınır noktalarının açılmasına karşı.
Rusya, Esad’ı desteklerken Türkiye yıllardır Esad karşıtı grupları destekliyor.