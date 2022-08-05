Türkiye sıcaktan kavrulurken Ardahan’da sobalar yanıyor: Hava sıcaklığı eksiye düştü

Yurt genelinde en yüksek sıcaklığın görüldüğü Temmuz ayında, rekor 46,2 dereceyle Şırnak’ın Silopi ve Cizre ilçelerine ait. En düşük sıcaklığın kaydedildiği Ardahan’ın Göle ilçesinde termometreler eksi dereceleri gördü.

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Küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliğinden büyük ölçüde etkilenen Türkiye’de bu yıl, mayıs ve haziran ayları mevsim normallerinin altında geçerken, yaz sıcaklığının en yüksek olduğu günler geçen hafta yaşandı.

AA’nın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edindiği bilgiye göre, 24-31 Temmuz haftasında en yüksek sıcaklık Şırnak Cizre ile Silopi, en düşük sıcaklık Ardahan’da kayıtlara geçti.

Göle’de sobalar kaldırılmıyor

Türkiye’nin sıcaklardan kavrulduğu bu dönemde Ardahan’ın Göle ilçesindeki birçok yurttaş, soba yakmaya devam ediyor. Göle’de bazı yurttaşlar, akşam dışarıya çıktığında üşümemek için tişörtünün üzerine mont, polar gibi kalın kıyafetler giyiyor.

İlçede çay ocağı işleten Yakup Ertan, temmuzun son haftasına kadar soba yaktıklarını belirterek, “Sadece bu yıl değil, her sene yazın dahi olsa sobalarımız aktif olarak duruyor” dedi.