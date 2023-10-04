‘Türkiye şartı’ kabul edilmeyen Azerbaycan, İspanya’daki görüşmeye katılmayacak

Azerbaycan, Türkiye’nin de katılması şartının kabul edilmemesini gerekçe göstererek Ermenistan, Avrupa Birliği (AB), Fransa ve Almanya ile İspanya’da yapılacak görüşmeye katılmama kararı verdi.

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AA’nın Azerbaycan’ın diplomatik kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, Bakü yönetimi, İspanya’nın Granada kentinde Ermenistan, AB, Fransa ve Almanya’nın katılımıyla yapılacak görüşmeye Türkiye’nin de katılmasını istedi. Ancak öneri kabul edilmedi.

Ermenistan ile Azerbaycan’ın barış görüşmesinin ana gündem olacağı beşli toplantıda Ermenistan, Fransa, Almanya, AB gibi Azerbaycan karşıtı bir atmosferin oluşturulduğunu iddia eden Azerbaycanlı yetkililer, Fransız Savunma Bakanı Sebastien Lecornu’nun Ermeni yanlısı sözleri, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna’nın Ermenistan ziyareti ve askeri işbirliği, silah ve mühimmat teminine ilişkin açıklamaları, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in dün Azerbaycan’ı suçlayan ifadeleri nedeniyle Azerbaycan’ın bu formattaki müzakerelere katılma ihtiyacı hissetmediğini savundu.

Yetkililer, “Bu gerekçelerle Azerbaycan beşli görüşmeyi reddetti ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Granada’ya gitmekten vazgeçti” dedi.

Bakü’nün, bölgenin sorunlarını bölgeye uzak ülkelerle tartışmaya gerek görmediğini, Ermenistan ile ilişki konusunun bölgesel çerçevede tartışılıp çözülebileceğine inandığını söyleyen yetkililer, daha önceki AB-Azerbaycan-Ermenistan üçlü formatının yeniden canlandırılması halinde Azerbaycan’ın toplantıya katılabileceğini bildirdi.

Yetkililer, Azerbaycan’ın Fransa’nın katıldığı hiçbir formatta yer almayacağının altını çizdi.

Avrupa Siyasi Topluluğu (AST), 5 Ekim’de İspanya’nın ev sahipliğinde Granada’da toplanacak. Toplantı kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yapacağı görüşmeye AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’ın da katılması planlanıyordu.

Bu toplantıya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılması planlanıyordu. Ancak Erdoğan, dün geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle bu dahil tüm programlarını iptal etti.