Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor’u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, kupayı kazandı.

Fotoğraf: AA

Böylelikle Beşiktaş, 16’ncı finalinde 10’uncu kez şampiyon oldu.

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Siyah-beyazlı takım, dokuz sezon aradan sonra finalde mücadele ettiği kupada 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009 ve 2010-2011 sezonlarından sonra bu sezon da mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırmıştı.

Antalyaspor ise 1999-2000’deki finalde Galatasaray’a yenildikten sonra bu sezon Beşiktaş’a mağlup oldu.

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Galatasaray’ın 18 kez kupayı kazandığı organizasyonda Beşiktaş 10, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 6, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor da birer kez mutlu sona ulaştı.

Üçüncü kez duble

Beşiktaş, 1989-1990 ve 2008-2009 sezonlarının ardından bu sezon da hem lig şampiyonluğu hem de kupa zaferi yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip dışında Galatasaray 1962-1963, 1972-1973, 1992-1993, 1998-1999, 1999-2000, 2014-2015 ve 2018-2019’da, Fenerbahçe 1967-1968, 1973-1974 ve 1982-1983’te, Trabzonspor 1976-1977 ve 1983-1984’te iki kupayı birden müzesine götürdü.

Sergen Yalçın 10’uncu isim

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde Türkiye Kupası’nı kazanan 10’uncu isim oldu.

Altaylı Ayfer Elmastaşoğlu 1967’de futbolcu, 1980’de antrenör, Galatasaraylı Fatih Terim, 1976, 1982, 1985’te oyuncu, 1999, 2000 ve 2019’da antrenör, Galatasaraylı Gheorghe Hagi 1999 ve 2000’de futbolcu, 2005’te antrenör, Mustafa Denizli 1980’de Altay’da oyuncu, 1991’de Galatasaray’da ve 2009’da Beşiktaş’ta antrenör, Trabzonsporlu Şenol Güneş 1977, 1978 ve 1984’te oyuncu, 1995 ve 2010’da antrenör, Yılmaz Gökdel 1964, 1965 ve 1966’da Galatasaray’da oyuncu, 1981’de de MKE Ankaragücü’nde teknik adam, Tayfur Havutçu 1997’de Kocaelispor, 1998 ve 2006’da Beşiktaş’ta futbolcu, 2011’de Beşiktaş’ta teknik direktör, Hamza Hamzaoğlu Galatasaray’da 1993’de futbolcu, 2015’te antrenör, Okan Buruk da Galatasaray’da 1993, 1996, 1999 ve 2000’de, Beşiktaş’ta da 2006’da futbolcu, 2018’de de Akhisarspor’da teknik direktör olarak bu başarıya ulaştı.

Yılı üç kupayla kapatabilir

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, bu yıl içinde oynanması halinde TFF Süper Kupa’da karşılaşacağı Antalyaspor’u yenerse 3’üncü kupasına ulaşacak.