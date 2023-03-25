Türkiye ilk maçtan galip ayrıldı: 2-1

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında Türkiye deplasmanda Ermenistan’ı 2-1 mağlup etti.
Erivan’da Republican Stadyumu’ndaki karşılaşmada ev sahibi takım 10’uncu dakikada öne geçti. Sağ kanattaki Barseghyan, ceza sahasına hareketlenen Hovhannisyan’a pasını verdi. Hovhannisyan’ın altı pas içine yerden sert çevirdiği topu Ozan Kabak ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 1-0
35’inci dakikada A Milli Takım beraberliği yakaladı. Onur Bulut’un pasıyla Ermenistan ceza sahası önünde topla buluşan Orkun Kökçü’nün sağ ayağıyla köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1.
64. dakikada milli takım öne geçti. Enes Ünal’ın hızlı kullandığı serbest vuruşta savunma arkasına sarkan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-2.
Maçı 2-1 kazanan Türkiye, salı günü Hırvatistan’ı konuk edecek.