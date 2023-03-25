Türkiye ilk maçtan galip ayrıldı: 2-1

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP’nin elindeki belediyelerin deprem bölgesinde olmadığı iddiasını bir örnek üzerinden yalanladı. Erdoğan, önceki gün Hatay’ın İskenderun ilçesinde deprem konutları ve yeni devlet hastanelerinin temel atma töreninde CHP’li belediyeleri hedef almıştı. CHP’li belediyelerin deprem bölgesinde olmadığını iddia eden Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı: “Biz burası CHP’li demedik. Biz […]