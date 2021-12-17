Türkiye genelinde ‘güvenli eğitim’ uygulaması

Türkiye genelinde, polis ve jandarma ekiplerince yapılan ‘güvenli eğitim’ uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 694 şüpheli yakalandı.

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AA’nın İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasından aktardığına göre tüm kentlerde eş zamanlı yapılan uygulamada, okul servis araçları ve personeli denetlendi. 12 bin 961 karma ekipteki 43 bin 561 emniyet ve jandarma personeli görev yaptı.

63 bin 783 araç denetlendi

63 bin 783 okul servis aracının denetlendiği uygulamada, ’emniyet kemeri takmamak’, ‘araç muayenesi yaptırmamak’, ‘okul servis araçları yönetmeliğine uymamak’, ‘fazla yolcu taşımak’ başta olmak üzere tespit edilen ihlaller nedeniyle toplam 1969 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak idari para cezası uygulandı.

Eksiklikler tespit edilen 444 okul servis aracı trafikten men edildi, 12 sürücünün de belgesi alındı.

Uygulamada 24 bin 916 okul çevresi başta olmak üzere ülke genelinde bulunan 33 bin 940 umuma açık yer (kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler vb.), park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi, 25 işyeri hakkında idari işlem yapıldı.

Sekiz kayıp çocuk bulundu.