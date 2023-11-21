Türkiye EURO 2024’e grup lideri olarak gidiyor

A Milli Futbol Takımı, son maçında Galler’le 1-1 berabere kalarak EURO 2024 Elemeleri D Grubu’ndan lider olarak çıktı. Bu, bir ilk.

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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantileyen A Milliler, yedinci dakikada Nico Williams’ın golüyle geriye düştü. Beraberlik golünü 70’inci dakikada penaltıdan Yusuf Yazıcı kaydetti.

Türkiye bu sonuçla puanını 17’ye yükseltti ve grubu lider bitirdi.

Gruptaki diğer maçta Hırvatistan sahasında Ermenistan’ı 1-0 yenerek puanını 16’ya çıkardı ve EURO 2024 biletini cebine koydu.