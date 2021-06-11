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Yaramazlara biraz batar!

EURO 2020’nin ilk maçında Türkiye, İtalya’ya 3-0 yenildi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A grubu ilk maçında, A Milli Takım ile İtalya milli takımı Roma şehrindeki Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldi. İtalya maçı 3-0’lık galibiyetle sonuçlandırdı.

Fotoğraf: AA

Roma Olimpiyat Stadı’ndaki önemli mücadelede ay-yıldızlı ekip sahaya, kalede Uğurcan Çakır, savunmada Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, orta sahada Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı, forvette de Burak Yılmaz ilk 11’iyle sahaya çıktı.


Hollandalı hakem Danny Makkelie’nin ilk düdüğüyle maç başladı.

Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

53’üncü dakikada Melih Demiral’in kendi kalesine gol atması sonucu İtalya 1-0 öne geçti.

Ciro Immobile’nin 66’ncı dakikadaki golü sonrası İtalya 2-0 öne geçti.

Lorenzo Insigne’nin 79’uncu dakikadaki golü sonrası İtalya 3-0 öne geçti.

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