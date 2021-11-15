Türkiye Dünya Kupası için son virajda, rakip Karadağ

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son hafta maçında yarın Karadağ’a konuk olacak.

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Podgorica Şehir Stadı’nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayınlanacak.

Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert düdük çalacak. A Milli Takım’da sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür’ün durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

Hesaplar

Grupta son hafta maçları öncesinde 18 puanı bulunan Türkiye, aynı puana sahip Norveç’in bir gol averajla önünde ikinci sırada yer alıyor. Grupta Hollanda, 20 puanla lider durumda.

Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası’na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek.

Türkiye Karadağ’ı yenerse, Hollanda-Norveç maçının sonucunu bekleyecek. Norveç Hollanda’yı deplasmanda mağlup etse bile genel averaja bakılacak.

Türkiye tek farklı galip gelirse, Norveç’in Hollanda’yı en az 3 farkla mağlup etmesi gerekecek. Bu durumda Hollanda elenirken, Türkiye play-off oynayacak.

Hem Türkiye hem de Norveç’in berabere kalması durumunda Türkiye grubu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanacak.

Türkiye Karadağ’e yenilirse, Norveç’in de kaybetmesini bekleyecek. Bu maçlarda alının skorlara göre genel averaj ikinciyi belirleyecek.

Türkiye kazanır, Hollanda kaybederse, A Milli Takım genel averajda Norveç’i geçmesi durumunda direkt olarak 2022 Katar Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek.

Kuntz’un karnesi

Türkiye, Şenol Güneş’le yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde dördüncü maçına Karadağ karşısında çıkacak. Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul’da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya’yı 2-1, son karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık’ı 6-0 mağlup etti.